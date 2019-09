Gazzetta, gli stipendi della A: Milan 4° e appesantito dai vecchi contratti

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Quarto posto per il Milan nella classifica degli stipendi di Serie A. I rossoneri hanno un monte ingaggi lordo di 115 milioni di euro: un solo giocatore è al di sopra dei 6 milioni netti, mentre i membri della rosa che hanno uno stipendio compreso fra i 2 ed i 6 milioni sono 14. Tutti i nuovi acquisti hanno un peso relativo, considerando che il più pagato è Ante Rebic dall'alto dei suoi 3 milioni annui.

Il giocatore più pagato - Sempre e comunque Gigio Donnarumma. Ai tempi il suo agente Mino Raiola, con la vecchia dirigenza, fece firmare un super contratto al suo assistito, forte di interessi concreti da parte delle big europee, PSG in primis. Il portierone rossonero stacca di 2,5 milioni Romagnoli e Biglia, gli altri due giocatori che completano il podio.

Scadenze 2020 - Solo due le situazioni da esaminare con una certa fretta per Maldini e Boban. La prima e più importante riguarda Jack Bonaventura ed in tal senso i contatti col suo entourage sono già stati avviati. Discorso diverso per Lucas Biglia: l'argentino appare fuori dal progetto tecnico di Giampaolo, per questo un suo eventuale e non scontato rinnovo sarà di difficile soluzione.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

G. Donnarumma 6 2021

Romagnoli 3,5 2022

Biglia 3,5 2020

Suso 3 2022

Rebic 3 2021

Reina 3 2021

Borini 2,5 2021

Calhanoglu 2,5 2021

Caldara 2,2 2023

Kessie 2,2 2022

Rodriguez 2,1 2021

Calabria 2 2022

Conti 2 2022

Musacchio 2 2021

Bonaventura 2 2020

Piatek 1,8 2023

Paquetà 1,7 2023

Castillejo 1,5 2023

Hernandez 1,5 2024

Bennacer 1,5 2024

Leao 1,4 2024

Krunic 1,1 2024

Duarte 1 2024

A. Donnarumma 1 2021

Gabbia 0,6 2023