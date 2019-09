Gazzetta, gli stipendi della A: Sassuolo 14°. Berardi e altri 2 i più pagati

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Quattordicesima posizione per il Sassuolo del patron Squinzi, nella classifica del monte ingaggi della Serie A. In rosa sono solo 3 i giocatori con lo stipendio da 1 milione di euro, compreso il neo acquisto Vlad Chiriches. Per tutti gli altri gli ingaggi si fermano al di sotto di questa soglia.

Il giocatore più pagato - Capitano e simbolo del Sassuolo, Domenico Berardi è il giocatore più pagato della rosa neroverde al pari dei compagni di squadra Consigli e Chiriches. Leggermente staccati alle loro spalle gli altri nuovi acquisti Defrel, Obiang e Caputo.

Scadenze 2020 - In estate sono arrivati alcuni giocatori in prestito le cui situazioni saranno rivalutate al termine del campionato in corso. Fra questi Toljan dal Borussia Dortmund, Romagna dal Cagliari e Kyriakopoulos dall'Asteras. Per Muldur contratto annuale dopo l'arrivo dal Rapid, mentre il portiere Pegolo va a scadenza.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Berardi 1 2022

Consigli 1 2022

Chiriches 1 2023

Defrel 0,9 2023

Obiang 0,85 2022

Caputo 0,8 2022

Rogerio 0,7 2023

Toljan 0,7 2020

Duncan 0,7 2022

Magnanelli 0,7 2021

Djuricic 0,7 2022

Locatelli 0,7 2023

Ferrari 0,6 2023

Marlon 0,6 2023

Peluso 0,6 2021

Bourabia 0,6 2021

Pegolo 0,5 2020

Raspadori 0,5 2022

Traore 0,5 2021

Mazzitelli 0,5 2022

Romagna 0,4 2020

Muldur 0,4 2020

Boga 0,4 2023

Kyriakopoulos 0,25 2020

Tripaldelli 0,25 2023

Russo 0,15 2023