Giocheranno così? Lazio, l'11 per la Samp: Vavro sì, Lazzari nì, Jony no

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Un trequartista dietro una punta fisica, Correa dietro a Immobile. Due centrocampisti, interni, di gran capacità offensiva come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lo schema di Simone Inzaghi è collaudato, con due esterni a fare tutta la fascia. Uno è il neo arrivato Lazzari che però si è infortunato: l'ex SPAL potrebbe giocare col tutore, Patric è l'alternativa, chiaramente più difensiva. L'altro è Lulic. Dietro difesa a tre, dove a rinforzarla è arrivato Vavro.

I debuttanti Lo slovacco Denis Vavro preso dal Copenhagen è una delle nuove colonne della difesa di Inzaghi. E' un titolare designato come Manuel Lazzari preso dalla SPAL per la fascia destra. Dall'altra parte Jony, al centro di un intrigo di mercato: non è ancora arrivato il transfer dal Malaga che pretende più della cifra della clausola che il club considera valida solo per società spagnole dopo la retrocessione. E' per questo indisponibile mentre inizierà con l'apprendistato l'olandese Bobby Adekanye, preso a parametro zero dal Liverpool.

La probabile formazione (3-5-1-1): Strakosha; VAVRO, Acerbi, Radu; Patric (LAZZARI), Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.