Giocheranno così? Milan, l'11 per Udine: più vecchia guardia che nuovi

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Marco Giampaolo è sinonimo di 4-3-1-2. E il trequartista sarà il vero equilibratore della formazione rossonera: per questo l'allenatore ha voluto la conferma di Suso, che ritiene l'uomo perfetto per fare entrambe le fasi in quella posizione. Chiaro: non mancano gli interpreti, ma la sensazione è che Paquetà verrà gestito più da interno di sinistra e che Calhanoglu non sia considerato incedibile. In regia, Bennacer sarà il titolare anche se all'inizio si giocherà il posto col partente Biglia. Davanti molto è legato al mercato ma sarà comunque tandem: certo di un posto è Piatek che deve riscattarsi dopo un'estate in ombra. Con lui chi? Difficile dare certezze. A oggi sembra Castillejo ma lo spagnolo, come André Silva, è sul mercato mentre Leao è alternativo a Piatek.

I debuttanti Theo Hernandez si è infortunato e non tornerà prima di un mese. Per questo il Milan dovrebbe tenere Rodriguez sull'out mancino della difesa. In mezzo Ismael Bennacer potrebbe giocare dall'inizio, si gioca la maglia con Biglia, davanti ballottaggio Castillejo-Rafael Leao. Panchina almeno alla prima a Udine per il difensore Leo Duarte e per il centrocampista Rade Krunic.

La probabile formazione (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie (Borini), BENNACER (Biglia), Paquetà; Suso; Castillejo (LEAO), Piatek.