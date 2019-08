Giocheranno così? Roma, l'11 per il Genoa: dei nuovi solo Lopez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, debutterà col 4-2-3-1 con un trequartista capace di far cambiare pelle tattica alla squadra. Zaniolo o Lorenzo Pellegrini, l'idea è questa, Pastore parte come riserva. I centrocampisti e la loro duttilità permetteranno alla Roma di variare molti assetti: Veretout e Cristante partono teoricamente come titolari in mezzo, Zaniolo può agire anche sulla fascia, degli esterni quello ad oggi certo di un posto è senza dubbio Under. L'ariete sarà Dzeko, fresco di rinnovo, l'arrivo a Roma di Zappacosta come terzino destro, invece, potrebbe portare Fonseca a spostare Florenzi più alto a sinistra. Attesa per un difensore centrale titolare da affiancare a Fazio, per adesso il compito è di Juan Jesus.

I debuttanti Tanti rinnovi, per adesso un solo colpo dovrebbe agire dall'inizio. Si tratta del portiere Pau Lopez, erede dell'incerto Olsen tra i pali, preso dal Betis Siviglia. Dovrebbero iniziare in panchina il mediano Amadou Diawara, preso dal Napoli dove è finito Kostas Manolas, e il francese Jordan Veretout, preso dalla Fiorentina. Leonardo Spinazzola dovrebbe partire in panchina con Kolarov dall'inizio.

La probabile formazione (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.