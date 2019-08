Giocheranno così? SPAL, l'11 per l'Atalanta: cambiano solo le fasce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Leonardo Semplici e il 3-5-2 come marchio di fabbrica. Dovrà però far a meno dell'arma segreta sulla sinistra, Fares. Per questo già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un uomo sull'esterno, da Padoin a Reca, da Santon ad Arana. Davanti forse si muove ancora qualcosa: Paloschi è in uscita, Vagnati cerca il partner di Petagna. Per adesso, contro l'Atalanta, ci sarà Floccari più di Moncini. Non è cambiato praticamente niente sugli altri settore, solo sugli esterni: D'Alessandro e Di Francesco, che saranno dal 1' anche domenica.

I debuttanti Il figlio d'arte Federico Di Francesco sarà il padrone della fascia sinistra. In attesa di un nuovo arrivo nel reparto, l'ex Bologna è il titolare ma con prerogative chiaramente offensive. Dall'altra parte, preso dall'Atalanta, ecco Marco D'Alessandro. Dietro curiosità per il brasiliano Igor arrivato dall'Austria ma le ultime da Ferrara lo danno in panchina e pronto per un periodo d'apprendistato. Tra i pali preso Erit Berisha dall'Atalanta, la riserva sarà Karlo Letica, croato preso in prestito dal Bruges.

La probabile formazione (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D'ALESSANDRO, Murgia, Valoti (Missiroli), Kurtic, DI FRANCESCO; Petagna, Floccari.