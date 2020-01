Gli affari della settimana - Tonelli ritrova Samp e campo dopo la naftalina

Dopo l'esperienza dello scorso anno, comunque positiva, ed il mancato riscatto, Lorenzo Tonelli è un nuovo giocatore della Sampdoria. Una trattativa durata quasi 3 settimane, ma che alla fine regala a Ranieri il centrale di qualità ed esperienza che serviva dopo l'addio di Murillo.

Questa volta la permanenza è garantita - Lo scorso anno la Samp decise di non riscattare Tonelli dal Napoli, col difensore che in estate fece ritorno in azzurro per provare a giocarsi le proprie carte. Idea presto tramontata, come dimostrano le zero presenze stagionali con Ancelotti e Gattuso. A inizio gennaio fu il Cagliari del ds Carli ad interessarsi a lui, mentre l'idea Samp è venuta fuori solo qualche giorno dopo, l'8 gennaio per la precisione. Ad un certo punto l'affare sembrava potesse saltare, con Tonelli che era entrato nei radar della SPAL e i blucerchiati che iniziavano a pensare a Rugani. Ma alla fine il Napoli ha dato il via libera grazie all'inserimento nell'operazione dell'obbligo di riscatto, fissato a 4 milioni.