vedi letture

Guarda che tweet! Dopo Lazio-Inter: "Ritrovata antica scritta romana: 'Rigore per la Lazio'"

L'ennesimo rigore per la Lazio scatena l'ironia dei social, che sottolineano come quello fischiato ieri sera contro l'Inter sia l'undicesima massima punizione in favore dei biancocelesti in stagione. Ma c'è anche chi sottolinea i grandi meriti dei biancocelesti. Ecco alcuni tra i cinguettii più virali:

Valerio ma un bel tapiro a Candreva per il suo no-look? #LazioInter — Effepì (@fpiras67) February 17, 2020

In molti segnalano presenza di Ufo a Roma...ah no. #LazioInter pic.twitter.com/w4rfkB80NS — La Zebra da Tastiera (@ZebraDaTastiera) February 17, 2020