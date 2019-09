Guarda che tweet! Dopo Napoli-Cagliari: "Sardi campioni d'Europa"

La delusione dei tifosi del Napoli è davvero tanta dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari di Maran: il gol di Castro, proprio sul prato che aveva visto gli azzurri trionfare contro il Liverpool, scatena l'ironia dei supporter sardi su Twitter. Ecco alcuni dei cinguettii più virali.

La sconfitta dei simulatori provoca in me una goduria non da poco 💦💦💦#NapoliCagliari

— Marco (@Marco562017) September 25, 2019