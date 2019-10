© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La pessima prova di Lazaro, lo spavento finale per i tifosi nerazzurri ma soprattutto il fuori programma di un paracadutista che è leggiadramente atterrato sul prato del Mapei Stadium. L'ironia sui social si spreca, come spesso capita in queste occasioni, anche se quella di ieri rischia di essere un unicum per la Serie A. Ecco alcuni dei cinguettii diventati virali.

Sassuolo-Inter. Il paracadutista spiega perché è planato sul campo:" Sono stato colpito da un cross di Candreva ". #Gazzetta #21ottobre #SassuoloInter — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) October 21, 2019

"Non è vero che #Conte è incazzato con me per i palloni persi" ha detto #Lazaro a un suo compagno in miniera.#SassuoloInter — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) October 21, 2019

Valentino Lazaro da Graz è il più grande bidone degli ultimi dieci anni della nostra storia.#SassuoloInter — Donato Cerullo (@donatocerullo) October 20, 2019