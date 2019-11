Guida a Euro2020, Austria: obiettivo riscattare Euro2016

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

AUSTRIA - Seconda qualificazione consecutiva all'Europeo per l'Austria, dopo la delusione del 2016 proverà a raddrizzare la barra del timone. Lì arrivò da possibile sorpresa, perché se l'era cavata con facilità in un girone non semplicissimo, ma poi venne estromessa dagli ottavi di finale - allargati a sedici squadre su ventiquattro - nel gruppo dove il Portogallo arrivò terzo: ma gli avversari erano Islanda e Ungheria, non irresistibili.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Percorso abbastanza semplice, considerando che la Slovenia ha praticamente deciso di non giocare le sue partite di qualificazione. L'avversaria più accreditata è scomparsa tra la nebbia, tanto che è stata la Macedonia ad arrivare terza a quattordici punti, ben cinque in meno degli austriaci che hanno fatto in tempo pure a perdere con la Lettonia, desolatamente ultima in classifica e con nove sconfitte su dieci: l'ultima, appunto, un'affermazione contro l'Austria.

Austria-Polonia 0-1

Israele-Austria 4-2

Austria-Slovenia 1-0

Macedonia-Austria 1-4

Austria-Lettonia 6-0

Polonia-Austria 0-0

Austria-Israele 3-1

Slovenia-Austria 0-1

Austria-Macedonia 2-1

Lettonia-Austria 1-0

FORMAZIONE TIPO - (4-2-3-1) Stankovic; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Sabitzer, Alaba; Arnautovic.

STELLA - David Alaba - Da ex bambino prodigio a capitano dell'Austria e titolarissimo del Bayern Monaco, il passo è relativamente breve. Può fare il terzino, il difensore, il centrocampista e l'ala, un tuttofare di altissimo livello che ha solamente 27 anni e già 408 presenze tra i professionisti. Con Arnautovic è in grado di fare la differenza, in un bel tandem di esterni con Lazaro dell'Inter, sull'altra fascia.

IL COMMISSARIO TECNICO - Franco Foda - Tedesco, la sua carriera da allenatore l'ha passata per larga parte in Austria, dove è un'icona perché per un decennio è stato l'uomo copertina dello Sturm Graz. Gioca con un 4-2-3-1 che può diventare facilmente un 4-5-1 in fase di non possesso, anche se va atteso da gare più complicate di quelle con Israele o Macedonia.