Guida a Euro2020, Portogallo: CR7 per uno storico back to back

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

PORTOGALLO - Campione in carica, in una notte dove Eder è diventato eroe per caso di un paese intero. In una finale dove il destino sembrava esser piombato amaro sui lusitani con l'infortunio subitaneo di Cristiano Ronaldo. Invece, dulcis in fundo, Eder, ora alla Lokomotiv Mosca. Non un uomo da finali, non un campione. Ma decisivo, nell'Europeo vinto dal Portogallo nel 2016 in finale contro la Francia. Il rapporto con la kermesse continentale è importante: nel 2012 semifinale, finale nel 2004, semifinale nel 2000. E' una delle più pericolose e temibili, anche se nell'ultimo Mondiale il Portogallo si è fermato agli ottavi.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Tre per due posti, il Portogallo ha sorprendentemente perso il passo dell'Ucraina con cui ha perso a metà ottobre. Però la Serbia ha zoppicato e nel doppio scontro raccolto solo un punto contro CR7 e compagni. Per il resto, un girone semplice semplice, intermezzato dalla Nations League che è stata vinta dalla Nazionale di Santos.

Portogallo-Ucraina 0-0

Portogallo-Serbia 1-1

Serbia-Portogallo 2-4

Lituania-Portogallo 1-5

Portogallo-Lussemburgo 3-0

Ucraina-Portogallo 2-1

Portogallo-Lituania 6-0

Lussemburgo-Portogallo 0-2

FORMAZIONE TIPO - (4-3-3) Rui Patricio; Cancelo, Dias, Pepe, Guerreiro; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Danilo Pereira; Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo.

STELLA - Cristiano Ronaldo- A trentaquattro anni resta uno dei giocatori più forti del mondo, a contendersi ancora lo scettro con Lionel Messi. Vuole il riscatto personale e cerca la finale europea da giocare e vincere da protagonista dopo l'infortunio dell'ultima contro la Francia. Stella della Juventus, il palmares è tra i più ricchi dell'intera storia del calcio. E vuole impreziosirlo con il back-to-back ai campionati europei.

IL COMMISSARIO TECNICO - Fernando Santos- Alla guida de A Seleção das Quinas dal 2014 dopo aver guidato la Grecia, Fernando Santos è stato l'eroe dell'ultimo Europeo, poi vincitore anche della Nations League. Per restare sulla panchina dei lusitani, l'ingegnere elettronico sessantacinquenne di Lisbona ha detto no a una grande offerta dalla Cina. Da calciatore, buon mestierante in patria, tra Estoril Praia e Maritimo. Da tecnico sboccia a cavallo del millenno alla guida del Porto e in Grecia vince per ben quattro volte il titolo di miglior allenatore.