I 100 giovani d'Italia - 15° e 16° posto: ci sono Frattesi e Vignato

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

15) Davide Frattesi (1999, centrocampista, Empoli)

Davide Frattesi da Roma è uno dei centrocampisti col migliori rendimento assoluto della Serie B. Fisico e gamba, testa e inserimento. Interno, mediano, trequartista, all'Empoli è salito ulteriormente di un gradino, tatticamente e tecnicamente. Una stagione importante a livello individuale quella del giocatore che è in prestito con riscatto e controriscatto dal Sassuolo. I neroverdi lo riporteranno sicuramente alla base in estate perché contano sulle giocate e sul centrocampista per il domani. Nota non certo a margine: la Roma ha il diritto di recompra per il cartellino del calciatore, una prelazione che mette i giallorossi in condizione di poterlo acquistare per una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Una cifra che, per età e prospettiva, potrebbe garantire qualità e plusvalenza al club capitolino. Ventisette gare e cinque gol più due assist in questa Serie B azzurra.

16) Emanuel Vignato (2000, trequartista, Chievo Verona)

Emanuel Vignato è sulla bocca di tutti da quando Francesco Totti se lo vide contro imberbe. Generazioni a confronto, il trequartista ed esterno d'attacco di Negrar ma con sangue brasiliano rischia di essere uno dei migliori affari qualità prezzo già messi a segno. Sì perché Sabatini e Bigon lo hanno preso dal Chievo Verona, dove è rimasto per giocare da protagonista e titolare fino alla fine della stagione, per circa 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Tecnica d'altri tempi, è ancora fragile fisicamente ma quando metterà su muscoli e cavalli, allora potrà presto dire la sua anche in Serie A.