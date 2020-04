I 100 giovani d'Italia - 7° il terzino della Juve ora al Cagliari: Luca Pellegrini

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

7) Luca Pellegrini (1999, terzino, Cagliari)

In questi giorni di quarantena ha sfoggiato un nuovo look: addio ciuffo ribelle, capello rasato e via vecchi pensieri. Che portano agli infortuni e agli stop forzati. Senza di questi, Luca Pellegrini, avrebbe lasciato forse ancor di più la sua impronta su questa stagione. Terzino sinistro di Roma, cresce nella squadra della Capitale. Poi va in prestito al Cagliari e nell'ultima estate passa a titolo definitivo alla Juventus nell'ambito dell'operazione con Leonardo Spinazzola. Un investimento per il futuro per la Vecchia Signora che lo cede nuovamente ai sardi. Venti presenze stagionali e quattro assist per il prodotto del settore giovanile giallorosso, cresciuto prima nel suoTor Tre Teste, farà ritorno alla Juventus in estate. Poi Paratici e Cherubini valuteranno insieme il futuro: potrebbe essere l'alternativa al titolare oppure una ricca plusvalenza in sede di mercato. Però la sensazione è che la Juve creda nei colpi del giovane terzino sinistro, in odor d'azzurro, merce rara nel calcio nostrano.