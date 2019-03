I 100 giovani d'Italia - Al 3° posto c'è Moise Kean

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

3) Moise Kean (2000, attaccante centrale, Juventus)

E' l'anno di Moise Kean. Dell'esplosione, della consacrazione. Dei gol, del fisico statuario. Della convocazione in Nazionale, del gol in Nazionale. Delle prime pagine, del futuro già sul tavolo. Moise da Vercelli, separatore di difese avversarie, si è sorprendentemente conquistato galloni da titolare alla Juventus ma soprattutto nell'Italia di Roberto Mancini. Centravanti completo: tecnica, senso tattico, qualità, quantità, duttilità. Gol, assist, giochi di prestigio. Potenzialmente è il nove del futuro dell'Italia per i prossimi quindici anni: i nefasti recenti degli azzurri attendono a gloria uno come lui. E la Juve? Sul tavolo c'è il rinnovo e la trattativa con Mino Raiola.