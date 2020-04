I 100 giovani d'Italia - Apre la top ten Scamacca: l'ariete dell'Ascoli è 10°

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

10) Gianluca Scamacca (1999, attaccante, Ascoli)

Dal diciottesimo al decimo posto di questa stagione, pesa tanto anche la decisione per Gianluca Scamacca di essersi rimesso in gioco in Serie B. Perché al Sassuolo ha faticato a trovare spazio e allora è andato ad Ascoli dove con sette gol in campionato e quattro in Coppa Italia è già in doppia cifra complessiva stagionale. Fisico e muscoli, da ariete scafato, è riferimento avanzato anche dell'Under 21 azzurra. Scamacca è il giocatore di tutta la Serie B più in alto in questa top 100. In questa stagione sta infatti brillando con la maglia dell'Ascoli anche se i marchigiani stanno faticando e non poco lontano dalle mura amiche. E poi c'è il futuro dell'ex giocatore del PSV Eindhoven e, parentesi ben meno lieta, PEC Zwolle: è di proprietà del Sassuolo ma il Milan dei giovani avrebbe intenzione di puntare su di lui. E in Premier League piace al Southampton che a proposito di globetrotter italiani, con passato in Olanda, prese in passato proprio Graziano Pellè.