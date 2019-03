I 100 giovani d'Italia - Dal 100° al 96°, da Birindelli a Corrado

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

© foto di Federico Gaetano

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

96) Niccolò Corrado (2000, terzino sinistro, Inter)

Scandicci, a pochi passi da Firenze. Poi Prato, poi Inter. E' il giovane percorso di Corrado, difensore classe 2000 nerazzurro, che ha già vestito la maglia delle rappresentative azzurre fino all'Under 19. E' un esterno difensivo con un recente passato da ala. Curiosità: non prende praticamente (quasi) mai un cartellino.

97) Gianluca Frabotta (1999, terzino sinistro, Pordenone)

Terzino sinistro di proprietà del Bologna, è in prestito al Pordenone per la seconda esperienza tra i professionisti dopo la prima parte di stagione a Renate. Piede mancino, gli osservatori rivedono in lui Adam Masina, ora al Watford.

98) Giacomo Siniega (2001, difensore centrale, Torino)

Difensore centrale, classe 2001, scuola Fiorentina: dall'Under 16 azzurra sale e gioca nelle rappresentative azzurre. Dai viola passa poi al Torino dove sta cercando spazio con la formazione granata.

99) Michael Folorunsho (1998, centrocampista centrale, Virtus Francavilla)

Centrocampista centrale italo-nigeriano, nato a Roma, è un prodotto del settore giovanile della Lazio che lo ha però ceduto alla Virtus Francavilla due estati fa dopo tre anni nella cantera. Giocatore di regia, sa farsi valere anche in fase d'attacco: sei reti nella C di questa stagione lo dimostrano.

100) Samuele Birindelli (1999, terzino destro, Pisa)

Di Pisa, nel Pisa. A casa. Figlio d'arte, il terzino classe 1999 è una presenza fissa nella formazione dei toscani. Nel ruolo è un giocatore di spinta, dove sfodera le sue armi migliori. Ha già esordito anche in B e tra i pro ha già oltre settanta presenze.