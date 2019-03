I 100 giovani d'Italia - Dal 55° al 51°, da Calafiori a Carnesecchi

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

51) Marco Carnesecchi (2000, portiere, Atalanta)

Titolarissimo della Primavera dell'Atalanta, è sbarcato a Bergamo dal Cesena nel 2017. La scorsa stagione ha vinto il titolo di miglior portiere del campionato di categoria, lui che è "numero uno per caso". Aggregato alla prima squadra, è considerato predestinato.

52) Fabrizio Caligara (2000, centrocampista centrale, Olbia)

Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione, il giovane centrocampista è ritornato da qualche gara in campo. Ceduto dalla Juventus al Cagliari, la società sarda lo ha mandato all'Olbia per crescere.

53) Edoardo Bove (2002, centrocampista centrale, Roma)

E' uno dei baby più interessanti della miniera di talenti giallorossa. Centrocampista che il club ha intenzione di blindare a lungo e che è considerato un novello Daniele De Rossi. E' uno dei perni delle Under giovanili azzurre.

54) Edoardo Vergani (2001, attaccante centrale, Inter)

Per sposare la causa nerazzurra, il talento di Segrate ha detto di no al Milan ai tempi del Monza. Sotto età, si sta affacciando in Primavera e al Viareggio ha dato mostra dei suoi colpi. Attaccante vero, tecnico, rapace, freddo, ha firmato il primo contratto coi pro nerazzurri.

55) Riccardo Calafiori (2002, terzino sinistro, Roma)

Sfortunato e infortunato, è reduce dal ko ai legamenti. Ha però grandissima stima da parte di tutta la società: ha qualità in entrambe le fasi ed è stato recentemente blindato al club capitolino dal ds Monchi. In attesa di recuperare dal tremendo ko subito nel match di Youth League con il Plzen.