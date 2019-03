I 100 giovani d'Italia - Dal 60° al 56°, da Muratore a Ercolani

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1 gennaio del 1998

Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel futuro dell'Italia calcistica. In un periodo di totale ricostruzione del pallone nostrano, siamo andati a scovare i cento potenziali talenti del futuro del calcio tricolore. Una classifica dei nati dopo il 1 gennaio 1998: anno di nascita, ruolo, club attuale di appartenenza con schede e curiosità. Di cinque in cinque, ogni ora, una due giorni dedicata ai prospetti e alle pianticelle del calcio italiano tra Serie A, Serie B, Serie C e settori giovanili.

56) Luca Ercolani (1999, difensore centrale, Manchester United)

Storia decisamente particolare, quella di Ercolani. Che dal Forlì vola direttamente in Premier League, al Manchester United, scoperto dall'osservatore per l'Italia dei Red Devils, Williams. Prenotato a quattordici anni, il difensore centrale va allo United al compimento dei sedici: adesso gioca con l'Under 23.

57) Luca Ranieri (1999, terzino sinistro, Foggia)

Terzino sinistro scuola Fiorentina, è tra i giovani col maggior minutaggio di tutta la serie cadetta. Spezino, buoni margini di crescita, deve migliorare in fase offensiva ma in quella di contenimento è avanti rispetto all'età. E' in prestito in Puglia dalla Fiorentina.

58) Gianmarco Cangiano (2001, esterno sinistro offensivo, Roma)

E' uno dei migliori talenti del settore giovanile della Roma. Esterno d'attacco napoletano, vincitore lo scorso anno del titolo nazionale Under 17 in finale contro l'Atalanta, è già finito tra i convocati della prima squadra. Figlio d'arte, è della Roma da quando aveva 9 anni, scoperto da Bruno Conti. Il soprannome è 'Magic Box', ovveoro quello di Gianfranco Zola.

59) Andrea Colpani (1999, centrocampista centrale, Atalanta)

Bresciano, mancino, è un centrocampista completo. In quest'annata sta sfoderando numeri e picchi importantissimi a livello realizzativo: a vent'anni, è atteso presto a una stagione da protagonista tra i professionisti, magari in prestito.

60) Simone Muratore (1998, centrocampista centrale, Juventus)

Il classico centrocampista box to box. Mediano, interno di centrocampo, sa giocare anche da centrale difensivo. E' un perno della Juventus Under 23, in carriera ha avuto diversi infortuni che però non ne hanno impedito la crescita e la costante presenza nelle Nazionali azzurre giovanili.