I 100 giovani d'Italia - Dal 90° all'86°, da Bianchi a Capanni

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

86) Gabriele Capanni (2000, esterno, Catania)

Dribbling, velocità e rapidità di esecuzione. Sono queste le principali qualità nel bagaglio tecnico dell’attaccante di proprietà del Milan che da gennaio gioca a Catania. Il suo idolo, nonché fonte di ispirazione, è un certo Neymar e già questo fa capire il tipo di giocatore. Margini di miglioramento? Tanti, soprattutto per quanto riguarda l’attacco della profondità e la ricerca del gol.

87) Leonardo Loria (1999, portiere, Juventus U23)

Reattività, istinto e una mole imponente che gli consente di coprire bene tutta la porta. Dopo gli inizi con la Reggina, Loria è diventato protagonista con la Primavera della Juventus prima e con l’Under 23 poi. Ha margini di miglioramento soprattutto per quanto riguarda le uscite, ma in tal senso allenarsi vicino a due campioni del calibro di Buffon e Szczesny non può che fargli un gran bene.

88) Giacomo Satalino (1999, portiere, Renate)

Con Fiorentina e Sassuolo ha assaggiato l’aria della Serie A, pur non entrando mai in campo. Dalla scorsa estate ha scelto di mettersi in gioco da protagonista assoluto al Renate, in prestito dal club neroverde. Reattivo ed esplosivo in porta, del giovane portiere piace anche la capacità di gestione della palla con i piedi.

89) Christian Dalle Mura (2002, difensore, Fiorentina)

Arrivato nelle giovanili della Fiorentina da bambino, Dalle Mura ha impressionato gli osservatori per la sua crescita nelle ultime stagioni. Difensore centrale definito moderno, che sa impostare e far partire l’azione oltre che difendere, per caratteristiche assomiglia al capitano del Milan Alessio Romagnoli. La sua fisicità e le sue qualità palla al piede lo hanno portato a stazionare stabilmente nelle varie rappresentative azzurre dall’under 15 all’under 19.

90) Flavio Bianchi (2000, attaccante, Genoa)

Punta centrale dallo spiccato senso del gol, il capitano del Genoa Primavera in estate ha scelto di restare sotto la Lanterna nonostante le tante richieste dalla Serie C. Dopo lo straordinario torneo di Viareggio dello scorso anno, quando fu eletto mvp della competizione, quest’anno ha guidato i suoi in campionato nonostante un brutto infortunio: prima dello stop, aveva segnato 16 gol in 15 presenze complessive.