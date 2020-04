I 100 giovani d'Italia - Dal 95° al 91°, da Oristanio a Valietti

vedi letture

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

91) Federico Valietti (1999, terzino, Carrarese)

Nonostante la giovane età, ha già fatto esperienze in diverse squadre sparse per l’Italia: Inter, Genoa, Crotone, Entella e oggi la Carrarese. Con i nerazzurridi Spalletti giocò le amichevoli estive, poi l’esperienza con alti e bassi al Crotone in Serie B prima del passaggio al Genoa. Quest’anno, dopo una prima parte sfortunata all’Entella, stava trovando continuità e protagonismo con la Carrarese, prima dello stop. Terzino destro che può agire anche a sinistra, nelle sue corde c’è anche la possibilità di fare il quinto di centrocampo. Una duttilità che tanto piace ai tecnici di oggi.

92) Tommaso Barbieri (2002, terzino, Novara)

Ha fatto tutte le giovanili col Novara e da inizio stagione, nonostante la giovanissima età, è titolare con i grandi, in Serie C. Qualità atletiche, grande corsa e spiccate doti offensive, giocando con i grandi sta affinando anche quelle difensive. Il suo modello di riferimento è Kyle Walker del Manchester City, l’altra fonte di ispirazione è il compagno dell’inglese, Joao Cancelo. Visti i presupposti, la chiamata dell’Under 18 è stata solo una logica conseguenza.

93) Laurens Serpe (2001, difensore, Genoa)

Difensore nato nella Lunigiana, ma di origini olandesi, Serpe è un centrale dal grande fisico che è rientrato quest’anno al Genoa dopo la stagione con la maglia dell’Inter, con i nerazzurri che non hanno esercitato il riscatto. Il suo atletismo e la forza nel gioco aereo ne hanno reso una colonna del Grifone e ancora prima dell’under 17 azzurra. Dalla sua ha pure una buona duttilità, visto che è stato utilizzato anche come terzino, all’occorrenza.

94) Lorenzo Colombo (2002, attaccante, Milan)

Potenza, fisicità e un fiuto del gol non comune. A vederlo giocare in molti si immaginano un novello Bobo Vieri, per ruolo, caratteristiche e esplosività del mancino. Ma il suo idolo è sempre stato Gabriel Omar Batistuta. Centravanti da area di rigore, in stagione sta segnando a raffica in Primavera 2 nonostante un brutto infortunio. In 6 presenze totali, sono addirittura 9 le reti messe a segno.

95) Gaetano Oristanio (2002, trequartista, Inter)

In Cilento, sua terra d’origine, i paragoni si sprecavano fin dai primi calci al pallone. Ed il soprannome di ‘piccolo Messi’ è solo il più altisonante. Trequartista mancino che sta incantando con le giovanili dell’Inter, può agire anche come esterno. Come la Pulce, usa quasi solo il sinistro, è un interprete offensivo brevilineo che ha nel dribbling e nel tiro le sue armi migliori. A proposito di Messi: splendida la punizione contro il Barça in Youth League.