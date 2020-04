I 100 giovani d'Italia - Sognando Pirlo: al 3° posto c'è Sandro Tonali

vedi letture

Torna la Top 100 di Tuttomercatoweb.com - La classifica dei migliori giovani d'Italia nati dopo il 1° gennaio del 1999

3) Sandro Tonali (2000, centrocampista, Brescia)

Il nuovo Andrea Pirlo? Forse. Il miglior giovane regista visto su un campo italiano, giustappunto, dai tempi del Maestro? Probabilmente sì. Sandro Tonali, nell'anno dell'esordio in Serie A, ha dimostrato tutto quello che di lui si pensava e immaginava. Ha il passo, le regie, le geometrie, del grande calciatore. Unica pecca, per adesso, il non aver saputo trascinare da solo le Rondinelle fuori dai bassissimi fondi del campionato italiano. Però tutto da solo non può certo fare, Massimo Cellino non gli ha garantito neppure quella continuità manageriale che dovrebbe, o potrebbe almeno, essere la base per un percorso di crescita e magari di salvezza più tranquilli. Tonali è destinato già in estate a una grande. La specifica però è chiara: dovrà andare in un club che gioca col vertice basso a centrocampo, con un regista. Snaturarlo sarebbe un peccato, è uno che prende la palla basso e la mette dove vuole. Che detta i tempi, ha la bacchetta in mano e, pur pressato, riesce a creare superiorità numerica. La Juventus ne va matta ma più o meno tutte le grandi d'Europa impazziscono di passione per il capelluto play basso del Brescia.