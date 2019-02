I 5 colpi della Premier - Newcastle da record, Higuain torna da Sarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Premier League delle big, ma non solo. Il mercato di gennaio del campionato inglese, sempre movimentato come da tradizione, ha visto protagoniste non sole le squadre di vertice. Oltre al colpo Higuain messo a segno dal Chelsea, infatti, spicca anche il record storico stabilito dal Newcastle per l'acquisto di Miguel Almiron. Ecco i 5 colpi principali della Premier League nel mercato di gennaio:

Denis Suarez all'Arsenal - L'Arsenal di Unai Emery (in ritardo in classifica di Premier League) nel mercato di gennaio ha puntato tutto su Denis Suarez. Non il colpo più costoso del campionato inglese, ma sicuramente uno dei più suggestivi. Arrivato in prestito dal Barcellona, quella legata al centrocampista classe '94 è stata a una delle trattative più calde e turbolente di questa sessione di mercato. Il giocatore, richiesto dallo stesso tecnico dei Gunners, ha prima rinnovato col Barça per poi trasferirsi in prestito all'Emirates Stadium fino a giugno. Basterà ai Gunners per conquistare un posto in Champions League?

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto dal Barcellona.

Batshuayi al Crystal Palace - L'attaccante belga è arrivato in prestito dal Chelsea, proprietario del cartellino e con cui l’attaccante ha un contratto fino a giugno 2021 (esattamente un anno fa i Blues lo avevano girato in prestito in Bundesliga, al Borussia Dortmund). Dall'estate era in prestito al Valencia da dove è rientrato qualche settimana fa in anticipo di sei mesi obbligando quindi il Chelsea a trovargli una nuova destinazione. All'inizio di gennaio era stata la Roma a chiedere informazioni sul calciatore per portarlo nella Capitale, ma alla fine la firma è arrivata col Crystal Palace, attualmente in piena lotta per non retrocedere.

Formula del trasferimento: Prestito con diritto di riscatto dal Chelsea.

Higuain al Chelsea - E' stata la trattativa invernale per eccellenza. Il colpo che ha tenuto col fiato sospeso i tifosi del Chelsea e del Milan, ma non solo. L'arrivo del Pipita a Stamford Bridge, alla corte di Sarri, ha di fatto catalizzato l'attenzione di questa sessione di mercato, anche per cifre in questione: arrivato a titolo temporaneo fino a giugno, con un contratto che prevede la facoltà per il Chelsea di estendere la durata del prestito fino al 30 giugno 2020, a fronte di un corrispettivo di 18 milioni pagabili nell'esercizio 2019/2020, o di acquisire a titolo definitivo il calciatore a fronte di un corrispettivo di 36 milioni pagabili in due esercizi.

Formula del trasferimento: Prestito rinnovabile con diritto di riscatto dalla Juventus.

Almiron al Newcastle - Miguel Almiron, centrocampista paraguaiano classe 1994, ancor prima di scendere in campo con la sua nuova squadra, ha già fatto registrare un record: arrivato per 24 milioni di euro circa l'ultimo giorno di mercato, è diventato infatti il calciatore più costoso nella storia del club, oltre a far registrare il trasferimento in uscita più costoso nella storia della MLS (era accostato anche a Inter e Napoli). Un biglietto da visita niente male per un giocatore chiamato a confrontarsi con la Premier dopo l'esperienza all'Atlanta United.

Formula del trasferimento: Acquisto a titolo definitivo dall'Atlanta United.