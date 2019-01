I big restano per l'Europa, qualche cessione minore: il punto sull'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una squadra lanciata verso le zone alte della classifica dopo il roboante 5-0 rifilato al Frosinone. Gli ultimi 10 giorni di mercato non dovrebbero riservare grossi scossoni nella rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, che non vuole rompere il giocattolo e proverà a inseguire la qualificazione alle coppe europee con gli elementi a disposizione.

IN ENTRATA - Come detto, in entrata non ci saranno movimenti di rilievo. Il club bergamasco segue con attenzione due profili per il futuro: il difensore slovacco del Copenaghen Vavro e il centrocampista delle giovanili del Manchester City Bashiru.

IN USCITA - Dopo Palomino (che potrebbe rinnovare) e Mancini, la Dea deve resistere agli assalti del West Ham per il capocannoniere del campionato, Duvan Zapata. Difficile che il colombiano lasci Bergamo in questa finestra, ma in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta, con l'Inter interessata. Pasalic sembrava sul piede di partenza (Cagliari alla finestra), ma la buona prova offerta contro il Frosinone potrebbe cambiare le carte in tavola. Tumminello ha scelto il Lecce.