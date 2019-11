I casi del mercato - Allan, da 100 in giù: la rivolta fa crollare il prezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

ALLAN - L'ammutinamento del Napoli lascia le sue scorie anche sul mercato. Tra i più attivi, almeno stando alle indiscrezioni arrivate dalla Campania, vi è stato Allan, protagonista secondo le cronache di un duro diverbio col vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Giorni non facili, per il centrocampista brasiliano, la cui abitazione è stata anche violata dai ladri. Vicende scollegate, ovvio, ma il quadro generale (vedasi anche lo sfogo della signora via social) è quello di un giocatore che vede scorrere i titoli di coda sul rapporto con gli azzurri. Anche se, e questo è abbastanza ovvio, non potranno partire tutti i fautori dell'insubordinazione.

ERA VICINISSIMO AL PSG - A gennaio 2019, il club transalpino ha trattato in modo concreto e anche piuttosto insistente con Aurelio De Laurentiis. Il patron ha sempre risposto picche, con una valutazione attorno ai 100 milioni, mai avvicinata dalla società della famiglia Al Thani. Ora, lo scenario è drasticamente cambiato: al Napoli resta il potere contrattuale di un contratto ancora lungo. Ma, tra prestazioni incolore e la rivolta dello spogliatoio, sarà difficile andare oltre la metà di quella cifra. Attenzione alle italiane: Inter e Juventus stimano il classe '91 e proveranno ad approfittarne. Sempre che la soluzione non sia rimandata ancora una volta all'estate, per evitare di smantellare una squadra che al momento pare destinata a diverse cessioni eccellenti.

Valore di mercato: 60 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2023