I casi del mercato - Borja Valero, solo un minuto alla corte di Conte

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

BORJA VALERO - Chi l'ha visto? In questo avvio di stagione dell'Inter, una puntata potrebbe essere dedicata al centrocampista spagnolo classe '85. Arrivato all'Inter due anni fa, non ha trovato grandissima continuità con Spalletti, ma dopo l'arrivo di Conte è sostanzialmente sparito dai radar: un solo minuto in questa stagione, l'ultimo nel 2-0 dei nerazzurri al Borussia Dortmund. Inevitabile pensare che, a patto di sostituirlo dal punto di vista numerico con un giocatore che Conte "veda" di più, la cessione invernale sia dietro l'angolo.

C'ERA LA FIORENTINA - In estate, l'iberico è stato cercato dalla sua ex squadra. A cui ha risposto no, come del resto ha fatto con le offerte arrivate dal Qatar, perché convinto di poter contribuire ai successi dei nerazzurri. C'è poi il dato economico: l'ingaggio da 3 milioni annui complica la possibilità di un ritorno sulle rive dell'Arno. Per il grande ritorno, ammesso che a Firenze l'interesse sia sempre vivo e attuale, servirebbe soprattutto una scelta di cuore.

Valore di mercato: 2,5 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2020