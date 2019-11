I casi del mercato - Eriksen, il rischio di salutare a parametro zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti nomi potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i quaranta nomi che saranno protagonisti delle cronache.

CHRISTIAN ERIKSEN - "Credevo di poter decidere il mio futuro proprio come in Football Manager", è stata la frase simbolo dell'estate del centrocampista danese, corteggiato da tutti i top club ma ancorato - anche grazie alla permanenza di Mauricio Pochettino - al Tottenham finalista di Champions League. Inutile prendere 100 milioni di euro quando puoi tenerti, per un altro anno, uno dei fantasisti più richiesti del calcio mondiale. Niente Real Madrid quindi, ma con trasferimento possibile a giugno.

PERICOLO A ZERO - Così il Tottenham dovrà pensare se è meglio prendere qualche soldo a gennaio, oppure perderlo a zero. Anche Eriksen potrebbe scegliere se cambiare casacca oppure gestirsi tra stipendio e bonus d'entrata, un po' come fatto da Emre Can con la Juventus. Può succedere lo stesso, perché i bianconeri lo stanno seguendo, così come l'Inter. Tempo addietro c'era il Milan, ma oramai è uscito dal giro. Lo United proverà a offrire 50 milioni.

Valore di mercato: 100 milioni di euro

Scadenza contratto: 2020

Dati Transfermarkt