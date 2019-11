I casi del mercato - Insigne, capitano accerchiato nel caos Napoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un mese e mezzo al mercato invernale, che si preannuncia scoppiettante per i tanti che potrebbero cambiare casacca. TMW vi propone, in questa due giorni, i nomi che saranno protagonisti delle cronache.

LORENZO INSIGNE - La tribuna e l'abbraccio: due fotografie di Champions League per la stagione del capitano del Napoli. A Genk, Insigne è stato spedito a guardare la partita dagli spalti. A Salisburgo, è subentrato e ha realizzato il gol decisivo, per poi abbracciare Ancelotti. Un gesto da capitano, a posteriori per stemperare le tensioni di uno spogliatoio che dopo il ritorno contro gli austriaci è esploso nel clamoroso ammutinamento.

LEADER O NO? - È una domanda che da sempre aleggia attorno al numero 24 azzurro. Numeri alla mano, pochi dubbi: fino all'inizio di questa stagione, Insigne è stato decisivo per le sorti dei partenopei. In quest'annata, però, il suo rendimento è calato, complice una posizione che gli è sempre stata stretta. Sessione dopo sessione, le voci di un suo possibile addio si sono sempre rincorse: in quel calderone che è diventato il Napoli di oggi, nessuna via è preclusa.

Valore di mercato: 65 milioni (dati Transfermarkt)

Scadenza contratto: 2022