I fatti del 2018 - Il trasferimento record di Van Dijk al Liverpool

© foto di Imago/Image Sport

Il suo trasferimento è stato ufficializzato il 27 dicembre 2017, ma ha indossato per la prima volta la maglia dei Reds lo scorso 5 gennaio, nel derby di FA Cup che ha deciso con una zampata nel finale. Quello di Virgil van Dijk è stato l'acquisto più costoso della storia del Liverpool: 85 milioni di euro è la cifra versata nelle casse del Southampton per il difensore olandese classe 1991. Il difensore più pagato al mondo, che poteva arrivare qualche anno prima per molto meno. I tabloid inglesi hanno infatti svelato un retroscena, secondo cui il Liverpool avrebbe potuto ingaggiare Van Dijk nel 2013, dal Groningen, per soli 5 milioni. Ma le vie del mercato sono infinite ed evidentemente il finale storico era già scritto.

Abile nel gioco aereo, forte in marcatura e bravo anche in fase di impostazione, van Dijk aveva attirato già da tempo l'interesse dei Reds. La sua scalata, iniziata in patria con la maglia del Groningen (che ha vestito dal 2011 al 2013 dopo la trafila nel settore giovanile del Willem II) e proseguita poi in Scozia nelle file del Celtic (2013-2015), ha trovato proprio in Premier League, al Southampton, la definitiva consacrazione. Due campionati e mezzo da protagonista assoluto, che hanno strappato unanimi consensi tra le big europee. Tanto da far schizzare il prezzo fino agli 85 milioni di euro investiti da Klopp per sistemare il reparto arretrato e sfiorare l'impresa della Champions. Il tecnico tedesco proverà a raccogliere i frutti in questa stagione, dove il Liverpool sta sbaragliando la concorrenza in patria e ha conquistato l'accesso ai quarti della massima competizione europea.