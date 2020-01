La cessione del miglior giocatore in rosa, Nicolò Barella, per la costruzione di un super Cagliari. L'estate del club sardo potrebbe essere riassunta così, dopo l'addio del centrocampista, passato all'Inter per quasi 50 milioni di euro. Sia Tommaso Giulini che Marcello Carli, presidente e direttore sportivo rossoblù, non sono però rimasti a guardare e hanno regalato ai tifosi cagliaritani una super squadra per sognare davvero in grande. Neanche gli infortuni di Alessio Cragno e Leonardo Pavoletti hanno inciso sulla stagione, visto che Olsen e Simeone si sono rivelati acquisti azzeccatissimi, ma la costruzione della squadra a disposizione di Maran, nell'anno del centenario della società, è partita molto prima: a centrocampo sono infatti arrivati tre giocatori da top club come Marko Rog, rinato dopo la parentesi al Napoli, Nahitan Nandez e, soprattutto, Radja Nainggolan, tornato in prestito dopo aver vestito le maglie di Roma e Inter. Oltre a loro e al portiere e il centravanti già citati anche Luca Pellegrini sta dando le garanzie cercate dal Cagliari sulla corsia mancina di difesa e poco importa che sia lui che il belga lasceranno probabilmente la Sardegna a fine stagione, visto che i rossoblù devono godersi il presente, ripartendo dopo le ultime due sconfitte consecutive e continuando a far sognare tutti i suoi tifosi.