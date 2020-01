I fatti del 2019 - La Juve cambia: fine dell'era Allegri. A Sarri il timone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle panchine nella provincia di Firenze a quella della Juventus, la squadra più forte d'Italia e tra le migliori in Europa. Il 2019 è stato un anno indimenticabile per Maurizio Sarri, non solo per la vittoria dell'Europa League con il Chelsea ma anche e soprattutto per il suo ritorno in Italia, dopo l'ultima parentesi al Napoli, per iniziare il suo ciclo in bianconero, tra alcuni scettici e chi invece ha pensato fin da subito che fosse la miglior scelta possibile per la Vecchia Signora. L'eredità di Allegri è pesantissima, visti i cinque Scudetti consecutivi vinti dal tecnico livornese, le quattro Coppe Italia e le due finali di Champions League conquistate, ma Sarri si è subito calato nella nuova realtà nel modo giusto e nonostante un'Inter che non ha mollato di un centimetro è riuscito a chiudere l'anno da primo in classifica in campionato, a pari merito con i nerazzurri, staccando inoltre il pass per gli ottavi di Champions davanti all'Atletico Madrid, al Bayer Leverkusen e alla Lokomotiv Mosca.

Adesso viene il difficile, la parte calda della stagione sta per arrivare, e Maurizio Sarri dovrà dimostrare a tutti, attraverso i trofei, che la Juventus ha fatto la scelta giusta, non facendo rimpiangere Allegri e facendo meglio di Pep Guardiola, rimasto al Manchester City ma a lungo nel mirino della dirigenza bianconera. Il 2020 potrebbe essere ancora più fantastico per l'allenatore ex Napoli che vincendo il suo primo Scudetto chiuderebbe il cerchio della sua splendida carriera.