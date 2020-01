© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sera del due ottobre scorso è morto Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo e della Mapei, all'età di 78 anni. Nato a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, era amministratore unico della famosa azienda per materiali di edilizia, dalla produzione di adesivi e chimici, oltre che ex presidente di Confindustria, Cavaliere del Lavoro nel 1998, più laureato ad honorem in Ingegneria Chimica al Politecnico.

Innamorato del ciclismo era malato da tempo. Tanti i messaggi di cordoglio, dal mondo del calcio a quello della politica. Annullate le conferenze stampa di Brescia e Sassuolo, che si sarebbe giocata di lì a poco, rinviata la partita a mercoledì 18 dicembre, oltre due mesi dopo. Il lunedì successivo, il 7 di ottobre, i funerali al Duomo di Milano. Un mese e mezzo dopo, il 22 novembre, scompare anche la vicepresidente Spazzoli, sua compagna di vita.