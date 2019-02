I retroscena - Perché la Fiorentina ha comprato tre giocatori per giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato scoppiettante, quello della Fiorentina. Magari meno per l'annata in corso, anche se l'arrivo di Luis Muriel ha messo un bel po' di pepe nell'attacco viola, tanto da siglare quattro reti in cinque presenze. Ma per il prossimo giugno sono già tre gli ingressi: Jacub Rasmussen per la retroguardia, difensore che ora gioca da terzo di sinistra, Hamed Junior Traoré per il centrocampo, entrambi dall'Empoli. Circa una ventina di milioni a cui va aggiunto l'esborso per Szymon Żurkowski, centrocampista del Gornik Zarbrze.

Pericolo asta - La Fiorentina ha anticipato tutti per evitare che, a giugno, ci potessero essere inserimenti di club importanti (che magari giocano la Champions League) per i due gioiellini dell'Empoli. Sono elementi in prospettiva e che daranno, quasi certamente, una plusvalenza fra un paio di stagioni. Traoré era finito nel mirino di Inter e Napoli, anche se il salto intermedio è il più corretto. Rasmussen ha un passato nello Schalke04 e nel St. Pauli, seconda squadra di Amburgo. Zurkowski piaceva a Juventus e Genoa.

Anticipo cassa - In estate ci sarà almeno una cessione big, forse anche due. Perché uno fra Federico Chiesa e Nikola Milenkovic non potrà essere che immolato sull'altare del bilancio, mentre l'altro potrebbe anche rimanere in caso non dovessero arrivare offerte scabrose: tuttavia è più probabile la seconda ipotesi, quella di maxi proposte per spostare entrambi. La Fiorentina ringrazierà e si troverà in casa già tre nuovi acquisti, giovani e in rampa di lancio.