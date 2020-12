Il 2020 in pillole - Il grottesco caso Suarez, ovvero "bambino porta cocummella"

Il 2020 è stato l'anno in cui Luis Suarez è stato vicino all'Italia, quello in cui ha svolto il test per il passaporto italiano, quello pure in cui è stato svelato l'esame farsa. Quello dove "bambino porta cocummella", come risulterà poi dalle risposte pubblicate da Repubblica negli scorsi giorni, davanti alla commissione d'esame. "Mi piace fare bercue. Gioco sempre alla Playstation". E così via. In tutto questo un'inchiesta aperta da parte della magistratura sull'Università per stranieri di Perugia. Secondo la tesi accusatoria dei pm della Procura umbra, il club bianconero avrebbe ostacolato l’indagine, come testimonierebbero anche le dichiarazioni dei legali della Juventus in quel periodo.

L’esame concordato. Il 17 settembre l'esame, toccata e fuga, proprio mentre sembrava consumarsi l'addio al Barcellona. A inizio dicembre, emergeranno dettagli a riguardo e intercettazioni pubblicate dai quotidiani che proverebbero come l’esame fosse a tutti gli effetti una farsa. In una delle conversazioni registrate, Suarez parla con uno dei suoi esaminatori, che gli avrebbe fornito tutte le domande. Non solo: anche l’esame sarebbe stato intercettato, e il suo svolgimento confermerebbe come fosse concordato per filo e per segno.

La posizione della Juventus In tutto questo la società bianconera, a ottobre, aveva fatto sapere agli azionisti: "La Juventus non ha organizzato l'esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la Società. L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto istruttorio come più volte ribadito dal Procuratore di Perugia Dott. Cantone. la società è del tutto estranea alla vicenda dell'Esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo". E' vero che i tre avvocati della società - Chiappero, Turco e De Blasi - sono stati sentiti dai pm in qualità di testimoni informati sui fatti? Questa un'altra domanda posta dall'azionista Bava al quale la Juventus risponde: "Gli avvocati della Juventus sono stati ascoltati in qualità di testimoni dal procuratore di Perugia e hanno chiarito la completa estraneità di Juventus rispetto alla vicenda dell’esame di Luis Suarez".

L'Atletico Madrid Intanto Suarez non sarà mai un giocatore della Juventus ma diventerà la nuova stella dell'Atletico Madrid con cui continua a segnare trascinando i Colchoneros in vetta alla Liga a fine 2020. Però la questione sull'esame farsa è ancora aperta. La rettrice dell'Università si è dimessa, "a testa alta", il Pistolero è stato sentito come testimone e le risposte pubblicate negli scorsi giorni raccontano di una vicenda più che grottesca. "Bambino porta cocummella". Già. C'è anche il caso dell'esame farsa di Suarez in questo assurdo 2020.