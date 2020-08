Il campionato del Napoli, malissimo nella prima parte. Gattuso conquista la Coppa Italia

Il campionato 2019-20 si è concluso inaspettatamente nel mese di agosto, dopo la chiusura e i lockdown causati dalla pandemia. TMW propone un'analisi delle 20 squadre di Serie A in un anno spezzato in due e una Serie A arrivata al termine quasi inaspettatamente.

NAPOLI

IL MERCATO DELL'ANNO SCORSO - Doveva essere Benzema, arrivò solamente Lozano. Poi James Rodriguez, alla fine fu Hirving Lozano. Il colpo sembrava Manolas (per Diawara e 15 milioni), alla fine è stato Di Lorenzo, sempre titolare a destra e quasi intoccabile. Mentre Elmas è arrivato in una mediana facendo discretamente. A gennaio tutto cambia, da Demme a Lobotka, passando per Politano. Petagna e Rrahmani arriveranno solo in estate.

GLI OBIETTIVI - Secondo posto un anno fa, l'idea era almeno quella di replicare, oppure puntare addirittura allo Scudetto considerati alcuni arrivi importanti. Il minimo era il quarto posto, per arrivare in Champions League e non dovere fare i conti con delle casse in difficoltà proprio per l'assenza di contributi della UEFA.

PRIMA DEL COVID - Un disastro almeno fino alla permanenza Ancelotti. Tante sconfitte, l'idea che il progetto fosse giunto a fine ciclo con alcuni degli uomini migliori - da Callejon a Mertens, passando anche per Koulibaly o Allan - in procinto di essere ceduti. L'unica nota positiva è stato il passaggio del turno in Champions League nonostante il girone complicato con il Liverpool. Il rientro di Gattuso sulla panchina non aveva dato una sterzata netta, soprattutto all'inizio quando le sconfitte continuavano ad arrivare a grappoli.

POST PANDEMIA - Il Napoli ha trovato un equilibrio diverso, con il tecnico che è riuscito a portarsi a casa la Coppa Italia, accedendo alla prossima edizione di Europa League. Questo ha rasserenato il gruppo che, non più costretto a vincere per forza, ha avuto una discreta spinta verso l'alto, frustrata dalla sconfitta contro l'Atalanta che ha negato le ultime speranze di Champions League.

LE CONCLUSIONI - In un'annata disastrata De Laurentiis può essere felice per avere portato a casa la Coppa Italia. Dall'altra parte potrebbe essere un prolungare i problemi visti in questa stagione anche nella prossima. La stabilità è sempre stato un pregio per il Napoli, ma sembrava che stavolta ci potesse essere una rivoluzione. Non una decrescita felice, ma almeno un cambio di passo: da capire se succederà davvero.