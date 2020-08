Il campionato del Parma, bene nell'emergenza. Lanciato Kulusevski

Il campionato 2019-20 si è concluso inaspettatamente nel mese di agosto, dopo la chiusura e i lockdown causati dalla pandemia. TMW propone un'analisi delle 20 squadre di Serie A in un anno spezzato in due e una Serie A arrivata al termine quasi inaspettatamente.

PARMA

IL MERCATO DELL'ANNO SCORSO - Le conferme di Inglese, Grassi e Sepe aiutano la squadra a non cambiare più di tanto l'ossatura, a loro vengono aggiunti anche Cornelius, Kulusevski e Karamoh, quasi a creare un attacco parallelo a quello utilizzato l'anno prima. Dietro viene aggiunto Dermaku, Pezzella e soprattutto Darmian (in collaborazione con l'Inter, sarà curioso capire se ci andrà), mentre a centrocampo Hernani e Brugman.

GLI OBIETTIVI - Non tanto diversi da quelli degli anni precedenti. Una tranquilla posizione di metà classifica, magari con una puntatina verso l'alto e con la speranza di soffrire meno rispetto all'ultima stagione quando, dopo un periodo in zona Europa, il finale era stato da brivido con la salvezza arrivata solamente alla penultima giornata vincendo con la Fiorentina.

PRIMA DEL COVID - Stagione più che discreta, in linea di galleggiamento con le posizioni nobili della classifica, a pochi punti da Milan e Napoli che si giocavano la zona Europa League. Va detto che la media era molto inferiore per tutti, quindi rientrare in quel lotto non era poi così impossibile, ma non c'è mai stata nemmeno la probabilità di essere invischiati nella lotta per non retrocedere.

POST PANDEMIA - Senza infamia e senza lode, undici punti in undici gare, perdendo contatto - ma era normale, a meno di centrare un grande girone di ritorno - dal Milan, distante ora 17 lunghezze. Difficile comunque fare di meglio, anche perché D'Aversa in più di un'occasione ha dovuto giocare con gli uomini contati. Questo anche prima del Covid, ma con una gara ogni tre giorni era ancora più complicato per le piccole.

LE CONCLUSIONI - Annata soddisfacente per avere lanciato Kulusevski, manca magari un giocatore da vendere per poi finanziare il mercato. Questo a meno che non arrivino i qatarioti, a quel punto potrebbe essere tutto in gioco, anche meglio. Probabilmente anche l'anno prossimo ci sarà D'Aversa sulla panchina parmense, viste le ultime stagioni può essere considerato una garanzia.