Il futuro di Allegri: svolta con l'impresa. Tutto passa dalla Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Champions, Champions e ancora Champions. A Torino non vogliono sentire la parola "ossessione", ma la coppa dalle grandi orecchie è la grande assente nella bacheca del ciclo d'oro della Juventus. Nonché il grande cruccio di Massimiliano Allegri: l'ha sfiorata, la Champions, dopo averla accarezzata da molto vicino in almeno due occasioni. Il resto sono quattro scudetti in quattro anni, quasi cinque in cinque. Con un borbottio di sottofondo: accolto dai fischi, l'allenatore italiano più vincente dell'ultimo quinquennio continua a finire ciclicamente al centro di tante critiche. Servono dottori bravi, assicura lui.

Tutto passa dall'Europa, in un senso e nell'altro. Prima del ritorno contro l'Atletico Madrid si era parlato addirittura di un Allegri dimissionario, dopo l'impresa di Torino è il tecnico livornese a essere di mano. L'obiettivo della società è chiaro, univoco: non prendi Cristiano Ronaldo se non hai la ferrea intenzione di vincere la Champions. Un evento straordinario, ma pur sempre l'unico traguardo in grado di soddisfare davvero Agnelli.

Col presidente, Allegri ha già parlato, prima dell'Atletico. Si rivedranno a a fine stagione, per mettere un punto o una virgola. Il futuro è tutto racchiuso nei 450 minuti, esclusi i supplementari, che virtualmente separano la Juve dalla vittoria del trofeo. Nessuna strada è preclusa: il ciclo di Allegri potrebbe chiudersi in un modo o nell'altro, sia col successo che con la certificazione che serve una svolta. Si passa comunque dal campo e l'addio che sembrava scritto qualche settimana fa ora è di nuovo tutto da verificare, di minuti in minuto. Le alternative? Zidane è tornato al Real Madrid, Deschamps ha buoni sponsor nell'ambiente bianconero, ma la suggestione di un ritorno di Antonio Conte resta ben stagliata sullo sfondo.

In carica dal 16 luglio 2014.

Contratto fino a giugno 2020.

Guadagna 7,5 milioni di euro all'anno.

Percentuale di conferma: 51%