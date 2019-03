Il futuro di Gasperini: tra favola Atalanta (da scrivere) e sirene giallorosse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da possibile sorpresa a rivelazione, fino a diventare una splendida certezza della Serie A. La crescita esponenziale dell'Atalanta ha un protagonista ben definito: Gian Piero Gasperini, tecnico capace di dare un gioco alla propria squadra e un'identità ben distinguibile rispetto a molte altre realtà del calcio italiano. Dopo le esperienze con Genoa e Inter, infatti, Gasperini è riuscito a costruire a Bergamo - coadiuvato da una società seria e attenta ai dettaglia - una rosa capace di alzare l'asticella delle aspirazioni fino all'Europa. Dal giugno del 2016 ad oggi, di fatto, la sua esperienza è cresciuta di pari passo con l'Atalanta, arrivando a conquistare due piazzamenti europei e portando quest'anno la squadra a giocarsi le ultime 10 giornate di campionato da protagonista ed una semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina (3-3 l'andata a Firenze).

Sesto posto in classifica, secondo miglior attacco della A (dietro alla Juventus), valorizzazione della maggior parte degli elementi della rosa. Il lavoro di Gasperini ad oggi è da valutare ancora una volta con voti alti, se si considera che - sullo sfondo - resta anche la scintilla della Coppa Italia. Un campionato giocato al massimo fin da settembre, tanto che - inevitabilmente - sembra essere tornato improvvisamente al centro del mercato.

Negli ultimi giorni, infatti, il tam tam di mercato racconta di un ritorno della Roma, con Gasperini al centro dei desideri per la rifondazione giallorossa della prossima estate, una volta terminato il traghettamento di Ranieri. Dall'altra parte, però, c'è un contratto blindatissimo con l'Atalanta fino al 2021 con opzione per il 2022, per un tecnico ancora fortemente al centro del progetto pluriennale imbastito dalla famiglia Percassi, che ha allungato i contratti dei giocatori intoccabili (Gomez, Ilicic, Freuler, De Roon e Toloi) fino al 2021 o al 2022 proprio per avere un'ossatura solida e continua su cui far lavorare il mister.

In carica dal 14 giugno 2016.

Contratto fino al giugno 2021 con opzione fino al 2022.

Guadagna 1,4 milioni a stagione.

Percentuale di conferma: 60%