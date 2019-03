Il futuro di Maran: salvezza e conferma, il percorso a Cagliari passa da qui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la lunga parentesi al Chievo Verona, nel giugno della scorsa stagione Rolando Maran ha deciso di imboccare la strada per Cagliari, club col quale ha firmato un biennale. Esperienza e capacità gestionali: sono queste le principali caratteristiche che hanno convinto il club di Giulini a scegliere il tecnico trentino, con il quale si è deciso di aprire un nuovo ciclo biennale.

La stagione del Cagliari, ad oggi, racconta di una squadra al 14esimo posto, a +6 sul terzultimo posto occupato in questo momento dal Bologna. Dopo un periodo di sofferenza - culminato con la sconfitta con l'Atalanta alla Sardegna Arena nel posticipo che ha chiuso la 22esima giornata - Maran si è infatti rialzato, confermando le doti di allenatore abituato a lottare per la salvezza.

La gara in casa del Chievo al rientro dalla sosta può essere la giusta occasione per invertire la rotta lontano dalla Sardegna Arena, vero tallone d'Achille di una squadra che comunque non ha quasi mai potuto contare su uno dei principali acquisti di gennaio: Birsa. la sua conferma, insomma, ad oggi non sembra a rischio, ma tutto come spesso succede passa solo e soltanto dalla matematica salvezza.

In carica dal 1° luglio 2018.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna 800mila euro a stagione.

Percentuale di conferma: 60%