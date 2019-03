Il futuro di Prandelli: l'uomo giusto per aprire un (nuovo) ciclo al Genoa

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si stanno buttando le basi per un progetto importante". Tra le prime parole pronunciate da Cesare Prandelli dopo il suo arrivo al Genoa - lo scorso dicembre - c'è anche questa frase che bene fotografa quello che sarà il percorso dell'allenatore chiamato a riscattarsi dopo un periodo estremamente negativo dal punto di vista professionale. Il tecnico di Orzinuovi, in effetti, ad oggi sembra aver messo la parola fine al suo pellegrinaggio, trovando "redenzione" a Genova. Il viaggio è stato molto lungo ed è iniziato dopo il disastro mondiale in Brasile (2010), quando era il ct che due anni prima aveva portato l' Italia in finale agli Europei. Poi l'esperienze da dimenticare col Galatasaray, in Spagna col Valencia e infine la parentesi Al-Nasr. Adesso, la nuova vita sulla panchina del Grifone.

Dopo aver sistemato la difesa, per Prandelli sono giunti anche i primi risultati, ma soprattutto un nuovo spirito. E nemmeno l' addio di Piatek è riuscito a fermare il Genoa: nel mercato invernale - ad esempio - è arrivato Antonio Sanabria, un altro che - come Prandelli - vuole dimostrare ancora una volta le proprie qualità nel massimo campionato italiano. La vittoria sulla Juventus, nell'ultimo turno, per orta rappresenta la ciliegina. In attesa di conquistare una matematica salvezza che con Prandelli in panchina sembra sicuramente meno problematica.

"Abbiamo la base ma prima di pensare a cosa faremo, io vorrei spostare questa domanda fra qualche mese, perché dopo questa grande vittoria dobbiamo festeggiare, ma dobbiamo subito tornare arrabbiati come prima della Juventus". E' sempre Prandelli a dettare la linea guida, con la sensazione che possa essere davvero lui il condottiero di un Genoa chiamato ad aprire un nuovo ciclo. Stavolta a tinte europee.

In carica dal 7 dicembre 2018.

Contratto fino al giugno 2020.

Percentuale di conferma: 80%