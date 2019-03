Il futuro di S. Inzaghi: altra chance Lazio, tra Champions e Coppa Italia

© foto di Federico Gaetano

Una vita in biancoceleste, in tutti i sensi. Quella tra il Simone Inzaghi allenatore e la Lazio è una storia che nasce nell'aprile del 2016, quando diventa tecnico della prima squadra in seguito all'esonero di Pioli. Nella stagione successiva viene inizialmente rimpiazzato dall'argentino Marcelo Bielsa che però si dimette poco dopo per via di divergenze con il presidente Claudio Lotito che a sua volta decide di ridare in mano le redini della squadra al tecnico piacentino. Da lì in poi, Inzaghi, la panchina biancoceleste non l'ha più lasciata, arrivando a conquistare - nella sua terza stagione alla Lazio - il suo primo titolo da allenatore (Supercoppa italiana).

La Champions sfumata all'ultima giornata dello scorso campionato ha costituito una delusione cocente in tutto l'ambiente, acuita adesso anche dall'eliminazione in Europa League. L'obiettivo, però, resta lo stesso: conquistare un posto nella massima competizione europea e arrivare in finale di Coppa Italia. Due traguardi difficili, ma possibili, il cui raggiungimento potrebbe condizionare anche il futuro dello stesso Inzaghi.

"Sono onorato di allenare la Lazio. Il nostro obiettivo è di migliorare anno dopo anno e di restare competitivi". Difficile ad oggi immaginare una Lazio senza Inzaghi in panchina, con Lotito che comunque farà i conti a fine stagione. Dopo aver vinto l'ultimo derby, però, l'allenatore non vuole porsi limiti.

In carica dal luglio 2016.

Contratto fino al giugno 2020.

Guadagna 1,3 milioni a stagione.

Percentuale di conferma: 80%