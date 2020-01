Il mercato in un minuto - Bologna, preso Barrow. Ibanez no

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna ha chiuso l'acquisto di Musa Barrow, anche se non è ancora arrivato il comunicato ufficiale. Nella serata di ieri il calciatore ha salutato l'Atalanta, ringraziando tutti i suoi ex allenatori, nonché staff e compagni. Il problema semmai è per Roger Ibanez, difensore centrale nerazzurro, che pare avere deciso: vuole la Roma, dopo avere parlato con i dirigenti rossoblù negli scorsi giorni. Accordo trovato fra i club ma non con il giocatore che, ora, pare orientato a trasferirsi nella Capitale. Così gli emiliani ora devono dirigere le mire verso un altro difensore centrale, ancora da identificare. Vignato è un'operazione oramai conclusa, ma sarà rossoblù a giugno, mentre Santander ha ricevuto una proposta dal Besiktas. Al Bologna poi è stato proposto anche Gaston Pereiro, del PSV Eindhoven ma in scadenza contrattuale in estate.