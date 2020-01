Il mercato in un minuto - Cagliari a posto. Niente acquisti

Il Cagliari potrebbe anche non fare nulla in questo mercato di gennaio, dopo i grandi colpi dell'estate. Il reparto offensivo si completerà con il ritorno di Leonardo Pavoletti, anche se il crociato è un brutto infortunio che non dà certezze sui tempi di recupero. Rientrato Birsa, seppur non ancora a pieno servizio, di fatto potrebbero esserci delle uscite. Difficile Castro, per Ionita servirebbe un prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma lo stipendio del calciatore è di circa 750 mila euro: servirebbe una proposta importante per sbloccarlo, magari con un rinnovo contrattuale fino al 2023. Dal Genoa c'è stato un tentativo per Castro che, però, è un fedelissimo di Maran e difficilmente Giulini vorrà venderlo. Difficile toccare una macchina che sta dando soddisfazioni, al di là delle ultime quattro sconfitte consecutive.