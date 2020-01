Mattia Perin dentro dalla Juventus, via Ionut Radu che tornerà all'Inter e poi si vedrà. Già ufficiali Mattia Destro e Valon Behrami, per il Genoa è l'ennesima sessione di mercato di rivoluzione. E la sensazione è che siamo solo all'inizio. In attacco sta per arrivare uno tra Michal Krmencik del Viktoria Plzen e Roger Martinez del Club America. Potrebbe unirsi al pacchetto anche Vittorio Parigini dal Torino, in uscita ci sono Andrea Pinamonti (Hellas Verona o SPAL), Antonio Sanabria, più Sinan Gumus e Jawad El Yamiq. E' sfida al Parma per Jasmin Kurtic della SPAL, occhio anche all'ipotesi Fabio Borini ma la collocazione tattica non convincerebbe Davide Nicola. Sull'esterno piace Federico Dimarco che però è diretto all'Hellas, alternative Alessandro Tripaldelli del Sassuolo e Raoul Bellanova del Bordeaux.