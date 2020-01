Il mercato in un minuto - Genoa, possibile scambio con la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa lavora per la difesa. I rossoblù stanno trattando in questi giorni uno scambio con la Fiorentina: alla corte di Nicola arriverebbe Ceccherini, mentre in viola si dovrebbe trasferire Goldaniga. Poi focus sulla fascia, con il sondaggio effettuato nei confronti dell'Atalanta per Guilherme Arana, terzino sinistro che però ha mercato in Brasile. Gli orobici hanno chiesto Ghiglione nell'occasione. Affare a sorpresa con la Sampdoria: dai blucerchiati può infatti tornare Andrea Bertolacci, mentre i concittadini hanno detto no all'offerta del club di Preziosi per l'attaccante Caprari. In uscita, i rossoblù continuano a trattare per l'uscita di Riccardo Saponara, attualmente in prestito dalla Fiorentina e che dovrebbe trasferirsi a Lecce con la stessa formula. Radu è destinato a tornare all'Inter: con i nerazzurri si cerca anche la quadra per il futuro di Pinamonti, che potrebbe essere riscattato dai liguri per poi trasferirsi in prestito altrove (ha diverse richieste). Asencio e Omeonga hanno detto no al Cosenza: il primo piace a Chievo, Entella e Pescara, mentre il secondo potrebbe tornare in Scozia.