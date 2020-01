© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Lecce è al lavoro per un centrocampista. La distanza con lo Yeni Malatyaspor per Afriyie Acquah rimane, anche se si sta riducendo nelle ultime ore. C'è ottimismo per riportare il ghanese in Italia, dopo sei mesi di Turchia. L'alternativa è Omar El Kaddouri, attualmente in forza al PAOK di Salonicco. I salentini hanno chiesto un possibile prestito con diritto di riscatto, ma da trasformare in obbligo in caso di permanenza in Serie A. Stallo per Cristiano Dell'Orco, che la Fiorentina ha richiesto ma che potrebbe essere un colpo dell'ultimo minuto. Incedibile Diego Farias, nonostante le proposte arrivare. Su Imbula continuano a esserci Gaziantespor e Leganes.