Il mercato in un minuto: Milan, Theo blindato. Una squadra in partenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un gioiello blindato, Theo Hernandez, nonostante la corte di mezza Europa, ci sono tanti giocatori in uscita dal Milan. Priorità alle uscite dal club rossonero: con le valigie ci sono Krzysztof Piatek, per il quale però mancano offerte concrete. Poi Lucas Paquetà, valutato anche lui 30 milioni di euro, cifra che per il brasiliano il Paris Saint-Germain non vuole spendere. Lucas Biglia, in scadenza ma senza offerte concrete. Hakan Calhanoglu, proposto all'Arsenal ma ancora senza risposte vere. Ricardo Rodriguez, il cui addio per il Fenerbahce è sempre in stallo: il PSV Eindhoven aspetta risposte. Capitolo Dani Olmo: la Dinamo Zagabria chiede 40 milioni, il Milan ha già fatto sapere di non voler prendere parte ad aste. E se resta in piedi l'idea di scambio tra Suso e Cengiz Under con la Roma, per adesso lo spagnolo non ha altre offerte concrete.