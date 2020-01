© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli ha deciso di ufficializzare l'approdo di Matteo Politano due anni dopo: con Maurizio Sarri era lui il prescelto per rinforzare la squadra, alla fine l'opera di "sabotaggio" della Juventus ebbe miglior successo, facendo saltare un'operazione già fatta. Stavolta l'esterno arriva dall'Inter, in prestito con obbligo di riscatto fissato - tutto incluso - a 23 milioni di euro. Ufficializzato lui sarà il turno di Ricardo Rodriguez, dopo che il Fenerbahce non è riuscito a chiudere - nonostante l'accordo trovato - per problemi con il fair play finanziario. Gattuso ritroverà quindi l'esterno già avuto al Milan, mentre c'è fermento per la questione attaccanti: Andrea Petagna potrebbe essere acquistato per 22 milioni più 2 di bonus, Pinamonti potrebbe arrivare già subito ma questo porterebbe Llorente ad andare via. Uno esclude l'altro: per ora lo spallino sembra in netto vantaggio.