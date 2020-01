Il mercato in un minuto - Roma, Januzaj prima scelta. Villar in arrivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sogno di riportare Matteo Politano a Roma si è infranto ormai definitivamente; l'esterno dell'Inter è a un passo dal Napoli, un'operazione che costringe i giallorossi a cambiare obiettivo per sostituire l'infortunato Nicolò Zaniolo. L'idea Suso sembra sfumata, restano in piedi due opzioni: Adam Januzaj della Real Sociedad e Javairo Dilrosun, giocatore in forza all'Hertha Berlino. L'ex talento del Manchester United è la prima scelta e un emissario del club capitolino sarebbe a San Sebastian per tentare l'affondo. Più defilati Idrissi e Bergwijn, mentre il Liverpool ha chiuso le porte a una cessione di Shaqiri. Petrachi ha comunque chiuso due importanti operazioni in entrata: dall'Atalanta arriva Roger Ibanez, che prenderà il posto di Juan Jesus, destinato alla Fiorentina; sarà Villar, invece, a rinforzare la mediana, che resterà orfana di Diawara per diverse settimane. Attenzione però a un inserimento last-minute per Mandragora, che piace ai viola.