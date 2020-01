Il mercato in un minuto - SPAL, dulcis in fundo Bonifazi. Rebus Iago

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dulcis in fundo, Kevin Bonifazi. La SPAL ha definito l'arrivo in prestito con obbligo di riscatto del centrale difensivo dal Torino dopo un lunghissimo corteggiamento. Ancora attesa invece per Iago Falque, la seconda punta del Torino non ha ancora sciolto le riserve. Ci sono, oltre al club di Colombarini, anche il Genoa e l'Espanyol, in Arabia poi l'Al Nasr. L'alternativa a Iago Falque sarebbe Amin Younes del Napoli. Continua il pressing per Bartosz Salamon della SPAL, la sensazione è che la prossima settimana il Perugia proverà ad intensificare i contatti. Blindato Andrea Petagna nonostante la richiesta da parte del Napoli e il sondaggio della Roma.